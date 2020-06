Omicidio a San Giorgio a Cremano: il fratello del pentito di camorra ucciso in strada a colpi di pistola

Uomo ucciso in strada a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli. La polizia di Stato è intervenuta in via Luca Giordano, dove erano stati segnalati diversi spari: sul posto è stato trovato il corpo senza vita di un uomo, Raffaele Gallo, pregiudicato classe 1966, con numerose ferite provocate da colpi di arma da fuoco. Accanto a lui lo scooter a bordo del quale stava presumibilmente viaggiando. Sull'accaduto sta indagando la polizia.

Gallo era il fratello del pentito Giovanni, l'uomo che ha accusato i fratelli Giuseppe e Andrea Attanasio dell'omicidio di Agostino Ascione, un delitto avvenuto nel gennaio 2009 e inserito nello stesso contesto malavitoso che portò, due anni dopo, all'agguato in via San Giorgio Vecchio di cui fu tragicamente vittima Vincenzo Liguori, meccanico e lavoratore onesto, papà della giornalista del Mattino Mary, vittima innocente della camorra colpito per errore da uno dei proiettili che il commando esplose per uccidere Luigi Formicola, vero obiettivo del raid.

Ultimo aggiornamento: 11:58

