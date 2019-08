Operato il bengalese aggredito a Napoli, migliorano le condizioni

Giovedì 15 Agosto 2019, 18:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliorano le condizioni cliniche di Roton Kalak, il 39enne del Bangladesh aggredito domenica notte da un branco di giovani.L' uomo, ricoverato prima nel reparto di Neurochirurgia e successivamente trasferito nell'Unità Operativa Complessa Maxillo Facciale del Cardarelli, è stato operato.Il bengalese è stato sottoposto all'intervento per le fratture della mandibola e del setto nasale estesa alla parete orbitaria, una sessione chirurgica delicata ed eseguita con precisione certosina dall’equipe guidata da Maurizio Gargiulo e dall’equipe anestesiologica coadiuvata da Giovanni Olibet. Gli specialisti hanno effettuato la ricostruzione di tutte le fratture facciali di cui era affetto il paziente operato ieri mattina e nuovamente ricoverato nel reparto Maxillo facciale dove ha cominciato il percorso riabilitativo post operatorio.Rotan, al momento, è in discrete condizioni cliniche e come riferisce il bollettino medico, sarà costretto anche a causa della perdita di alcuni denti ad alimentarsi solo attraverso sonda naso-gastrica per almeno 15 giorni.Nelle prossime settimane, a seguito di ulteriori esami radiologici, sarà valutata la possibilità di una eventuale dimissione e lo scioglimento della prognosi che per adesso è ancora riservata. Nel frattempo, prosegue la gara di solidarietà dei parenti di altri degenti del reparto che hanno procurato al 39enne vestiti e generi di prima necessità