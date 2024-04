Ordine degli Avvocati di Napoli, il presidente Troianiello convoca il Consiglio

Una possibile svolta per il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Napoli, che arriva nel pomeriggio di lunedì otto aprile. In sintesi, il presidente degli avvocati Immacolata Troianiello ha deciso di convocare la seduta del Consiglio dell'Ordine per il prossimo 10 aprile, come emerge da una pec indirizzata a tutti i rappresentanti dell'assemblea di piazza Cenni. Una mail nella quale si fa riferimento anche ad una certa urgenza, come emerge dalla dicitura degli «indifferibili argomenti da sottoporre al Consiglio» nella prossima seduta consiliare. Una possibile svolta dunque, che si registra in una congiuntura storica segnata da una spaccatura abbastanza evidente tra la nuova maggioranza (che fa capo a Carmine Foreste) e alla presidente in carica Troianiello (sostenuta ormai solo da poche unità).

Il braccio di ferro all’interno dell’Ordine avvocati di Napoli è proseguito senza esclusione di colpi di scena, anche durante l’ultimo weekend, almeno a leggere i rispettivi profili social.

Da un lato, il presidente Titti Troianiello ha rivendicato un lungo elenco di iniziative che hanno fin qui caratterizzato il proprio mandato, mentre la nuova maggioranza che fa capo al penalista Foreste ha sottolineato le criticità di tale operato, su tutte l’immobilismo attuale del Consiglio e l’assenza di criteri democratici al suo stesso interno.

Ha poi sorpreso la comunicazione della stessa Troianiello di far slittare di nove giorni l’assemblea in calendario martedì 9 aprile: è stato questo probabilmente il motivo per il quale due consiglieri (il tesoriere Nathalie Mensitieri e Stefania Armiero), in una pec indirizzata al presidente «hanno preso atto dell’ultimo rinvio del Consiglio e considerato che lo stesso non si riunisce da oltre trenta giorni, ritengono di non poter più condividere le modalità di gestione della programmazione consiliare, pertanto chiedono di convocare il Consiglio per la seduta del 9 aprile».

Oggi l’ultimo colpo di scena. Il presidente Troianiello ha informato i consiglieri che «per indifferibili argomenti da sottoporre al Consiglio» la seduta consiliare si terrà mercoledì 10 aprile e non più il giorno 18, gli argomenti all’ordine del giorno saranno comunicati domani, martedì nove aprile. A questo punto il focus si sposta sull’interpretazione di quegli “indifferibili argomenti” che hanno spinto l’attuale presidente degli avvocati a convocare un Consiglio che appena qualche giorno prima aveva fatto registrare un altro rinvio. Riesce difficile pensare a comunicazioni di routine, piuttosto potrebbe profilarsi all’orizzonte qualche importante novità: o un passo indietro del presidente o nuove comunicazioni per ottenere delibere di esclusiva competenza del Consiglio indispensabili per l’approvazione del bilancio, oggi più che mai in bilico.