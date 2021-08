Ordine farmacisti, al Venezuela donati medicinali per 70mila euro

La solidarietà non va in vacanza. La pausa estiva non sta fermando l’impegno dei farmacisti napoletani, al lavoro senza sosta nel progetto "Un farmaco per tutti". La bandiera del progetto sventola anche in Venezuela. Sono stati infatti consegnati all’associazione Latino-Americana in Italia onlus medicinali per un valore di 70mila euro. Una nutrita delegazione dell’associazione si è recata presso la sede del progetto e in quest’occasione ha consegnato all'Ordine dei farmacisti di Napoli, presieduto da Vincenzo Santagada, la targa Premio Venezuela 2021. «Un gesto di umanità che ancora una volta unisce la scienza con la solidarietà, più che mai in questo momento abbiamo bisogno di entrambe» ha sottolineato Santagada.