«Ogni anno un evento per ricordare la nostra Ornella»

«Giustizia è fatta e anche se mia sorella non me la restituirà nessuno, sento di dire grazie alla magistratura». Stefania Pinto parla davanti alla platea degli studenti del liceo artistico statale di largo Santi Apostoli, due giorni dopo la sentenza dei giudici della prima sezione della Corte di Assise di Napoli che hanno condannato all'ergastolo Giuseppe Iacomino, l'uomo che ha ucciso la sorella Stefania. L'occasione per commentare la...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati