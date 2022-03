Ornella Pinto uccisa a Napoli, intervista alla sorella: «Un anno dopo solo il vuoto»

«Mio nipote mi dice ogni giorno: zia, mi fa piacere vivere con te, ma io volevo stare a casa con mamma. L'8 marzo le ha voluto portare dei fiori sul portone. Questo è il mio dramma più grande ora». È passato un anno dalla notte in cui ha visto la sorella riversa sul pavimento della camera da letto in una pozza di sangue, ma quel dolore oggi si è trasformato in rabbia e voglia di giustizia per chi «ha reso orfano un bimbo di 3 anni», a cui...

