Venerdì 27 Settembre 2019

Gli agenti del Commissariato Ponticelli hanno sorpreso una donna all’interno del reparto di cardiologia dell’Ospedale del Mare che stava raccogliendo soldi dai degenti e dai loro familiari per una presunta iniziativa di beneficenza. La donna, che indossava un camice bianco ed esponeva un cartellino di operatore sociale, è stata bloccata ed è stato accertato che l’attività svolta non aveva alcuna autorizzazione nè era riconducibile ad associazioni riconosciute. La donna, una 44enne salernitana già nota alle forze dell’ordine poiché sorpresa in altri ospedali cittadini, è stata denunciata per truffa aggravata.