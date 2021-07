Ospedale del Mare, pretende la barella al rifiuto testate e calci a un infermiere

I Carabinieri della stazione di Napoli Ponticelli sono intervenuti questa notte intorno all'una nel Pronto soccorso dell'Ospedale del Mare. Uno degli operatori socio sanitari di turno era stato appena aggredito da un 38enne di Crispano già noto alle forze dell'ordine.

L'uomo era in attesa dell'esito di un esame e ha chiesto una barella per potersi stendere. Quando gli è stato risposto che le barelle erano destinate ai codici rossi, il 38enne ha colpito l'operatore con una testata al volto e con calci. Tre i giorni di prognosi prescritti per contusioni e trauma facciale e al ginocchio sinistro. Al momento non risulta che sia stata presentata denuncia.