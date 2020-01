Aveva minacciato un giovane automobilista I carabinieri della stazione di Pozzuoli hanno denunciato per tentata estorsione un 56enne di Giugliano in Campania già noto alle forze dell'ordine. L’uomo era in Viale Sibilla, nei pressi di un noto stabilimento balneare. Chiedeva denaro agli automobilisti in cerca di parcheggio.



Al rifiuto di un giovane – deciso a non sostenere l'ennesimo parcheggiatore abusivo - il 56enne ha minacciato di sfasciargli l'auto. Ha poi continuato dicendo che l'avrebbe picchiato. Denunciato, i militari gli hanno sequestrato anche 21 euro, ritenuti provento dell'attività illecita.