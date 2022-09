Parco Verde di Caivano, lo spaccio calando il paniere da casa

Forniva la droga agli acquirenti direttamente dalla sua abitazione calando un paniere con qualche dose. Ma non si è accorto dell'arrivo dei carabinieri e un uomo di 49 anni è finito in manette. È accaduto al 'Parco Verdè di Caivano, in provincia di Napoli.

I militari hanno recuperato 60 dosi di crack, 10 dosi di cocaina, 23 di eroina, 6 dosi di hashish e 15 dì marijuana per un peso complessivo di quasi 90 grammi di stupefacente. Durante le operazioni rinvenuta e sequestrata anche la somma contante di 645 euro.