La Pasqua dei clochard di Napoli nella Galleria Umberto: «In gioco la sicurezza di tutti»

Posti di blocco, controlli serrati e nessuno in strada: tranne i clochard. Nonostante le direttive ed i proclami degli ultimi giorni, la situazione non cambia per i senzatetto che da tempo si “accampano” sul pavimento della Galleria Umberto I, monumento simbolo della città negli ultimi giorni attenzionato dalle forze dell’ordine per assicurare il rispetto delle norme imposte dall’ultimo decreto anti-covid.



«Mentre noi celebriamo la Pasqua – dichiarano i residenti – tutto resta uguale per i clochard. Anche in questo momento di emergenza nessuno pensa a un'alternativa. Abbiamo denunciato la loro condizione nei giorni passati, ma le cose sono rimaste invariate. Ci sono in gioco la loro e la nostra sicurezza in un momento in cui, non possiamo concederci disattenzioni. C’è bisogno di dargli attenzione e restituirgli dignità».