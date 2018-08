Bomba d'acqua su Napoli: strade e vicoli impraticabili a Pianura

Giovedì 16 Agosto 2018, 17:36 - Ultimo aggiornamento: 16-08-2018 17:44

È bastata poco più di mezz’ora di pioggia intensa per inondare le strade di alcuni quartieri della città. Questo è il caso di Pianura dove, diverse arterie principali del quartiere, sono state del tutto inondate da fiumi di fanghi e rifiuti.Una situazione questa che – anche senza una vera emergenza legata al maltempo – ha causato non pochi problemi ai cittadini del versante occidentale di Napoli.«L’acqua ben oltre i marciapiedi» dichiara il consigliere della IX Municipalità Agostino Romano, «ha reso del tutto impossibile il passaggio delle vetture in via Padula, via Montagna Spaccata, via Cannavino e via Campanile. Sono necessari interventi straordinari ed immediati per cercare di riportare la situazione ad una condizione di normalità e sicurezza per tutti i cittadini che non possono rischiare di vedere andare il tilt un intero quartiere, a fronte di una pioggia stagionale che tutto sommato non è stata neanche così preoccupante».