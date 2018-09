Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Pianura hanno arrestato Emanuele Arillo, 29enne napoletano per il reato di evasione dagli arresti domiciliari. I poliziotti, in seguito a mirati controlli nel pomeriggio di sabato, hanno sorpreso l’uomo all’interno dei giardinetti pubblici, nei pressi della sua abitazione di Via Vicinale Sant'Aniello. L’uomo alla vista dei poliziotti ha tentato di allontanarsi ma è stato prontamente bloccato unitamente agli altri uomini con cui si intratteneva, tutti già conosciuti alle forze di Polizia. L’uomo è stato arrestato e questa mattina giudicato per direttissima.

Lunedì 24 Settembre 2018, 17:24 - Ultimo aggiornamento: 24-09-2018 17:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA