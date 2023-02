Piazza Mercato a Napoli, Borrelli denuncia: «Vandalizzate le sfingi della fontana del Seguro»

«Le bellissime sfingi della fontana del Seguro in piazza Mercato a Napoli sono state vandalizzate da ragazzini. I rampolli della mala Napoli hanno preso d'assalto la struttura con bombolette spray, imbrattandola dappertutto. Solo pochi anni fa era stata restaurata, e ora, per il divertimento di qualche imbecille, siamo punto e da capo». È quanto denuncia Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi - Sinistra.

«Abbiamo avvisato Comune e Sovrintendenza della questione - spiega Borrelli - chiedendo che si attivino per rimettere a nuovo un pezzo di storia della città. È chiaro che in certe zone e per certi monumenti serve maggiore sicurezza, dispositivi come telecamere o recinti di protezione per evitare che certa gente si avvicini».