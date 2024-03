Napoli, a Piazza Plebiscito la rinascita del colonnato: indetto un intervento di pulizia

Un radicale intervento di pulizia e sanificazione è stato realizzato, questa mattina, sotto il colonnato della basilica di San Francesco da Paola in Piazza del Plebiscito.

L'operazione rientra tra le azioni programmate con cadenza periodica, per riportare pulizia e decoro in alcuni dei punti più critici della città, dal gruppo di lavoro voluto dal sindaco Manfredi, coordinato dall'assessore alla Salute, Vincenzo Santagada, con gli assessori al Welfare, Luca Fella Trapanese, e alla Legalità, Antonio De Jesu, le aziende partecipate Napoliservizi ed Asia Napoli, la Polizia Locale e gli operatori dei servizi sociali.

Al termine dell'intervento è stato riempito con indumenti abbandonati dai senza fissa dimora, materassi, cartoni e residui di cibo, un intero cassone per la raccolta dei rifiuti. «Sempre più persone scivolano nella povertà estrema e le istituzioni devono cercare di contrastare a monte questo drammatico problema - ha spiegato l'assessore Santagada - il nostro sforzo è di intervenire periodicamente in questi luoghi, che spesso sono i più emblematici della città, per riportarli in condizioni di igiene e di decoro».

«Azioni come quella di oggi vengono organizzate nel tempo - ha aggiunto l'assessore Trapanese - i servizi sociali e l'unità di strada hanno lavorato come sempre preventivamente con le persone che occupano questi luoghi e tutto si è svolto in assoluta tranquillità.

A tutti è stata proposta una sistemazione presso le nostre comunità e i nostri centri di accoglienza; molti hanno accettato, altri no, ma proseguiamo per cercare di riportare tutti a migliori condizioni di vita».