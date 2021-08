Piccolo di airone salvato in villa comunale a Castellammare

Scorazzava fra le aiuole della villa comunale a Castellammare, mangiando lucertole. Un uccello grande e bianco, diverso dal solito, che ha colpito l’attenzione di passanti e runner di corsa sul lungomare stabiese. Poi qualche foto in giro sui social e la richiesta d’aiuto alla polizia municipale per recuperare quello che poi si è scoperto essere un cucciolo di airone guardabuoi.

Un volatile non comune in un centro cittadino abitato che è stato preso dai vigili del comando vigili locale che poi hanno contattato un’associazione animalista per l’affidamento del pennuto.