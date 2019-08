Giovedì 1 Agosto 2019, 12:20

Crispano - Pneumatici abbandonati sul ciglio della strada, consigliere decide di portarle a casa sua. È accaduto ieri pomeriggio a Crispano, comune a nord di Napoli, dove crescono le segnalazioni dei cittadini in difesa dell'ambiente. Un cumulo di ruote di automobile era stato avvistato da alcuni residenti in una stradina non lontana dal campo di calcio in disuso, nei pressi di via Cancello.Materiale facilmente preda dei roghi di cui è vittima la provincia, e per scongiurare questo rischio Sossio Vitale, consigliere di opposizione della lista Rialzati Crispano, decide di caricarle nel bagagliaio dell'auto, aiutato da altri cittadini, e di portarli a casa. Il ritiro di quei copertoni è previsto per venerdì, ma lasciarli in strada anche solo due giorni in più, sarebbe potuto diventare rischioso. Una trovata senza precedenti, mai vista prima che ha suscitato tante reazioni sui social, per la maggior parte favorevoli a questo modo nuovo ed estremo per l'ambiente.Commenta Sossio Vitale: «Durante l'ultimo consiglio comunale ho proposto il monitoraggio di tutti questi cumuli sul territorio che potrebbero diventare un futuro rogo. Continuerò ad agire così. Quando avvisteremo depositi di materassi o pneumatici abbandonati, li porterò tutti a casa mia per evitare che quache malintenzionato possa incendiarli». Il consigliere spiega che il ritiro verrà effettuato direttamente a casa sua dalla ditta di prelievo. Elena Petruccelli