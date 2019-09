Napoli, ancora un suicidio a Poggioreale: 40enne si impicca in cella

Giovedì 19 Settembre 2019, 20:36

Ancora un suicido nel carcere napoletano di Poggioreale: un 40enne pugliese si è impiccato nel pomeriggio. Lo rende noto Samuele Ciambriello, il garante campano dei detenuti. «Ad oggi su 33 suicidi in Italia, ben sei sono campani - dice Ciambriello - tre a Poggioreale, uno nel carcere di Secondigliano e poi a Benevento e ad Aversa. Va rafforzato il sistema di prevenzione dei suicidi che è stato varato dal ministero. Bisogna agire con una maggiore formazione specifica per la polizia penitenziaria, bisogna prevenire, intuire il disagio».Secondo il garante «vanno rafforzate le figure sociali nelle carceri, c'è bisogno anche di psichiatri». La solidarietà spesso c'è, visto che «ad oggi sono stati sventati oltre 100 suicidi dalla polizia penitenziaria» ma per Ciambriello serve anche altro: «attività nel pomeriggio, la presenza di educatori». E poi bisogna «elaborare una cultura del carcere e sul carcere, le pene detentive devono essere garantite salvaguardando dignità e assistenza socio sanitaria».