Napoli, un vigile su quattro è over 60 altre assunzioni con il fondo sicurezza

Vuole ridurre le sezioni dei vigili urbane, prevedendone una per ogni municipalità, e non solo. L'assessore alla Sicurezza del Comune di Napoli, Antonio De Iesu, indica lelinee programmatiche e di indirizzo in Commissione Polizia municipale e Legalità del Consiglio comunale di Napoli. L'occasione per fare il punto sulle problematiche da affrontare.

Carenza di personale, età media avanzata e capacità di riscossione bassa. Queste le maggiori criticità evidenziate dall'assessore che, insieme al comandante della Polizia locale Ciro Esposito a 100 giorni dall'insediamento della nuova amministrazione. De Iesu ha spiegato che sono 1.233 gli agenti nella disponibilità del corpo di Polizia locale, 138 dei quali con contratto a tempo determinato, e sono 428 gli operatori con un'età superiore ai 61 anni. «Obiettivo di questa amministrazione, compatibilmente con le risorse - ha spiegato De Iesu - sarà quello di adeguare progressivamente l'organico alle effettive esigenze del territorio», raggiungendo le 1.500 unità così come previsto dal piano dei fabbisogni del personale 2021-2023. Lo sforzo per il recupero della pianta organica, ha proseguito De Iesu, partirà «tendendo alla stabilizzazione dei 138 agenti che oggi godono di un contratto part time per il terzo anno fino a fine 2022. Con l'implementazione del fondo sicurezza riusciremo a concordare dei contratti a tempo determinato dal 50 al 66%, quindi lavoreranno 4 giorni a settimana invece di 3».

«Il fondo sicurezza - ha proseguito - ci permette di scorrere la graduatoria dell'avviso pubblico per cui a breve sottoscriveremo un contratto per altri 14 dipendenti a tempo determinato, sempre al 66%, fino al 2022 e sicuramente per un altro anno fino al 2023, poi ci impegneremo perché il fondo possa essere ulteriormente implementato per portare anche questi 14 dipendenti a maturare i 3 anni. Questo ci permetterà di stabilizzare i 138 e, fra 4 anni, anche questi 14, in modo da implementare e portare ad almeno 1.500 il numero di agenti di polizia municipale, così come previsto dal piano del fabbisogno».