Pompei, la facciata del santuario illuminata dall'albero della speranza

A piazza Bartolo Longo, davanti al Santuario di Pompei, si è acceso «l'albero della speranza». Il sindaco Carmine Lo Sapio ha dato il via alla cerimonia di accensione dell’Albero e delle luci di Natale.

È stato un momento speciale pensato per tutta la comunità, ma soprattutto per i più piccoli che sono stati catapultati nell’atmosfera natalizia grazie alla musica live, alle caramelle e allo zucchero filato che gli elfi hanno distribuito ai bambini per rendere ancora più magico il momento dell’accensione dell’albero.

«Mi piace pensare che sia l’albero della speranza» ha detto il primo cittadino nel discorso augurale, aggiungendo: «Speriamo di lasciarci la pandemia alle spalle».