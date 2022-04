Pompei, le opere d'arte del Santuario approdano sulla domenica di Rai Uno

Il santuario di Pompei oltre la fede è uno scrigno di opere d'arte. Questo lato artistico, prezioso e sconosciuto del tempio delle regina del Rosario sarà svelato attraverso racconti inediti dalle telecamere di Rai Uno.

Le figure dei grandi artisti che, insieme al beato Bartolo Longo, hanno contribuito a far sì che il Santuario fosse (e sia ancora oggi) un grande museo d’arte: l’architetto Giovanni Rispoli, i pittori Vincenzo Paliotti, Ponziano Loverini e Angelo Landi da Salò (autore degli affreschi che, nel 1942, resero la cupola a doppia calotta della nuova Basilica un “anticipo di Paradiso”). “Paesi che vai… luoghi, detti, comuni…”, lo storico programma di Rai Uno ideato, scritto e condotto da Livio Leonardi, patrocinato dal MiC (Ministero della Cultura), che va in onda ogni domenica mattina dalle 9.40 alle 10.30, è arrivato a Pompei.

Col consueto linguaggio fiabesco, che da sempre contraddistingue il noto programma di Rai Uno, e quella capacità di far rivivere il passato nel racconto televisivo, Livio Leonardi – insignito proprio per questi motivi di importanti riconoscimenti quali la Medaglia d’Oro della Società Dante Alighieri per la diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo – immergerà il proprio racconto nel santuario di Pompei. Ad accogliere le telecamere monsignor Tommaso Caputo e il sindaco Carmine Lo Sapio. Paesi che vai… ogni domenica dalle 9.40 alle 10.30 su RAI UNO.