Pompei, messa e fiaccolata per ricordare il piccolo Giuseppe

Mercoledì 27 Febbraio 2019, 16:14 - Ultimo aggiornamento: 27-02-2019 16:41

Per non dimenticare il piccolo Giuseppe Dorice alle 18 di oggi, ad un mese dalla sua tragica morte, Pompei accenderà le fiaccole e sfilerà per le strade cittadine in sua memoria. In migliaia scenderanno in piazza per urlare al cielo «Giuseppe Pompei ti ama e se avesse saputo delle tue sofferenze avrebbe sfidato tutto e tutti pur di salvarti e stringerti forte al cuore». La comunità pompeiana non ha mai conosciuto il piccolo Giuseppe, morto per le violente percosse subite dal convivente della madre lo scorso 27 gennaio. Ma se lo avesse conosciuto, di certo, lo avrebbe amato da subito. Come lo ha amato, e lo ama fortemente, dal momento in cui quel piccolo corpicino di 7 anni è arrivato a Pompei, purtroppo in una bara bianca, per il suo ultimo viaggio terreno. Come lo ha amato da subito l'arcivescovo Tommaso Caputo, che ha avuto il triste compito di rivolgere l'ultimo saluto al piccolo barbaramente ucciso. Alle 18 sarà celebrata una Messa in suffragio nella chiesa di San Giuseppe. Al termine, si terrà la fiaccolata che condurrà nella rotonda di via Aldo Moro dove, al bambino ucciso, verrà intitolato un ulivo. La fiaccolata si concluderà dinanzi al Santuario della Beata Vergine del Santo Rosario, dove l’Arcivescovo di Pompei guiderà un momento di preghiera e impartirà la benedizione.«Il ricordo di Giuseppe sia un monito per tutti a prendersi cura dei piccoli, a pregare e vigilare perché mai più accadano fatti di così inumana violenza», ha detto monsignor Caputo. L'evento è stato organizzato dalla curia del Santuario, dal presidente dell'osservatorio permanente per la legalità, Rosario Alfano, e dal consigliere comunale Pasquale Caravetta per conto dell'amministrazione.