«Mi hanno svaligiato la sala scommesse, aiutatemi ad identificare i ladri»

Domenica 8 Aprile 2018, 18:07 - Ultimo aggiornamento: 08-04-2018 18:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POMPEI - Imprenditore coraggio affida ai social il suo appello di «giustizia»: «Mi hanno svaligiato la sala scommesse. Aiutatemi a identificare i ladri». E diffonde attraverso Facebook i fotogrammi del video, registrato dalle telecamere dell'impianto di sorveglianza, in cui è possibile vedere i vari momenti del furto. La richiesta di aiuto diventa virale. Decine i commenti di solidarietà e di rabbia per i continui episodi criminali che, ogni giorno, si verificano a danno di imprenditori onesti.«Una banda di ladri ha scassinato la saracinesca della mia sala scommesse - è l'appello social del titolare del Golden beat - e rubato un cambiamonete, gratta e vinci e contanti dalla cassa. I ladri sono stati circa un minuto e mezzo all'interno del negozio e due minuti fuori, per scassinare la serranda e la porta e la saracinesca. Hanno agito indisturbati - scrive indignato l'imprenditore - e nonostante il suono dell'antifurto e i fortissimi rumori fatti per sventrare serranda e cambiamonete... nessuno ha sentito. Il punto di forza di queste bande criminali sarà sempre l'omertà della gente. Sul caso stanno lavorando le forze dell'ordine che, grazie alle immagini registrate dalle telecamere, puntano a dare un nome ai volti immortalati nel video».L'imprenditore coraggio, che con il suo gesto ha dimostrato di non aver paura di «sfidare» i criminali e che l'omertà fa rima con complicità, pur confidando nell'operato degli investigatori ha voluto dare una spinta social alle indagini.