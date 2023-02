Ponticelli, ruba la batteria dell'auto e anche gli occhiali da sole

Il colpo in via De Meis a Ponticelli. Della batteria di autovettura, ma il ladro che aveva lasciato il trolley in strada è stato bloccato di lì a poco: il 46enne napoletano con precedenti di polizia è stato denunciato per furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. Al proprietario della vettura aveva fregato anche gli occhiali da sole.