Momenti di terrore per un giovane rapinato nella tarda serata di ieri mentre stava facendo benzina alla sua al distributore di carburanti a Portici in pieno centro città. Il grave episodio si è verificato in Via Armando Diaz a pochi metri dalla zona mercatale della città. Il giovane si è trovato mentre era intento a fare rifornimento una pistola puntata alla testa. Vista la gravità della situazione immediatamente il giovane ha consegnato i soldi al rapinatore che subito si è dato alla fuga.

Subito il grave fatto è stato denunciato alle forze dell’ordine, subito sono partite le indagini per dare un nome ed un volto al malvivente. A far chiudere rapidamente il cerchio agli investigatori potrebbero essere le immagini delle telecamere di video sorveglianza presenti in zona. Quello della scorsa sera è solo l’ultimo episodio criminale in città, infatti scorsa settimana è stato ferito a colpi di arma da fuoco un trentacinquenne porticese.

