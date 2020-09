Regione Campania, De Luca nomina la giunta: dentro Morcone, Caputo, Filippelli e Casucci

La giunta è fatta! In una nota il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha annunciato la composizione della giunta regionale che lo affiancherà nei prossimi cinque anni alla guida di Palazzo Santa Lucia: dieci gli assessori, quattro le new entry. Tra i confermati il vicepresidente Fulvio Bonavitacola che mantiene la delega all'Ambiente e Ettore Cinque al Bilancio. Restano in giunta anche i tecnici Antonio Marchiello alle Attività produttive con delega al Lavoro e Bruno Discepolo all'Urbanistica. Confermate anche due donne, Lucia Fortini alla Scuola forte del successo elettorale e Valeria Fascione alla Ricerca e all'Internazionalizzazione.



Tra le new entry, spicca il nome di, l'ex prefetto già candidato sindaco del Pd a Napoli oggi assessore alle Politiche della sicurezza nel ruolo fino all'anno scorso ricoperto da Franco Roberti. Dentro ancheall'Agricoltura,alla Formazione professionale ealla Semplificazione amministrativa e al turismo. Lasciano dunque Palazzo Santa Lucia