Una struttura in cartongesso è stata sequestrata dai Carabinieri nella sede dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, in via della Salute a Portici sita a ridosso del parco della Reggia.

I Carabinieri del Nucleo investigativo di Napoli e della compagnia di Torre del Greco hanno sequestrato la struttura, divisa in tre ambienti e coperta da un tetto, risultata costruita senza autorizzazione paesaggistica e senza la comunicazione di inizio lavori. Il direttore generale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, Antonio Limone, è stato denunciato.

