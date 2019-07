Portici, vandali distruggono le docce e le fontane del lungomare

Sabato 13 Luglio 2019, 18:21

"Un nuovo atto vandalico, il terzo in tre settimane. Le docce e le fontane del lungomare sono completamente state distrutte nella notte."Così ha denunciato l'accaduto il primo cittadino di Portici, Enzo Cuomo, dove in venti giorni le fontane e le docce sono state oggetto di assalto più volte.Un episodio che fa rabbia al primo cittadino porticese che bacchetta anche chi chiede più controlli e attacca chi si nasconde dietro comportamenti omertosi. “Trovo assurdo che dare un servizio al cittadino imponga anche di assumere un vigilante che controlli 24 ore su 24 che nessuno devasti o distrugga quel servizio che serve a tutti. Dover continuamente sostenere un costo per dare un servizio non obbligatorio su una spiaggia libera e gratuita sta diventando un onere che non si può sopportare piu’ come ampiamente comunicato. Domani come al solito qualche deficiente postera’ la foto su uno di quei gruppi social sfogapensieri e chiedera’ ”ma il sindaco che fa...?", ma nessuno di quelli che usufruiscono di quella spiaggia e di quel servizio o di quelli che postano le foto si è mai preoccupato di preservare un bene comune. Possibile che nessuno abbia mai visto chi rompe le docce e le fontane e soprattutto perché lo fa?” .Uno sfogo ricco di risentimento, con termini forti ma che denunciano la mancata civilità. Non sono poi mancati i commenti via social; c’è chi nonostante lo sfogo del sindaco invoca la videosorveglianza, chi grida all’atto di sabotaggio e chi condivide il pensiero del sindaco Cuomo condannando l’episodio. Sul caso sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine pronti a dare un volto ai vandali e a punirli severamente .