Porto di Napoli, falso «Made in Italy»: maxi sequestro di dadi di ottone e bussole per un valore di mezzo milione di euro

Un ingente quantitativo di minuteria metallica costituita da 435.000 dadi di ottone e bussole in acciaio recanti su ogni singolo prodotto la falsa indicazione «Made in Italy» impressa in maniera indelebile accanto alla denominazione della società importatrice, è stato scoperto e sequestrato dai funzionari dell'agenzia delle dogane e dei monopoli di Napoli 1 nel porto del capoluogo partenopeo.

La merce, accessori per la rubinetteria, era in grado di trarre in inganno i consumatori. Se immessa sui mercati nazionali ed esteri avrebbe determinato profitti illeciti per oltre mezzo milione di euro.

Il responsabile della società importatrice è stato denunciato all'autorità giudiziaria.