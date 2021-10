Napoli, diffusi controlli sulla viabilità nel fine settimana: numerose sanzioni e sequestri di veicoli

Nell’ambito delle attività di prevenzione e controllo del fine settimana gli agenti dell' unità operativa Fuorigrotta, sono stati impegnati nei controlli per il rispetto delle norme del codice della strada.

Nel corso delle operazioni sono stati elevati complessivamente 5 verbali per mancata copertura assicurativa con sequestro dei veicoli; 5 verbali per violazione per guida senza uso del casco protettivo con fermo amministrativo dei veicoli; 2 verbali per guida senza patente con relativo fermo amministrativo; 5 verbali per circolazione del veicolo non sottoposto a revisione con sospensione della circolazione dei veicoli; 11 verbali per l’uso di telefono cellulare durante la guida; 2 verbali per mancanza momentanea dei documenti di circolazione a bordo del veicolo ed infine 1 verbale per guida di veicolo con patente di categoria diversa e conseguente ritiro della patente.

Nel territorio della Municipalità 8 e precisamente in Via Calori di Sopra, Via Toscanella, Via Nuova S. Rocco, Via Emilio Scaglione e Via Federico Fellini gli agenti della locale unità operativa venivano impiegati per una operazione di contrasto all’abbandono di veicoli in strada provvedendo al prelievo di 19 autoveicoli.