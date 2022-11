Porto Napoli, Annununziata: recuperati ritardi della pandemia

«Recuperiamo quanto si è perso durante la pandemia e addirittura dati superiori alla pre pandemia sia con i container, con le merci, sia con i passeggeri e parlo del turismo e di chi viaggia in mare, anche se questo riguarda più Napoli e le isole. È importantissimo questo dato perché viene fuori dalla capacità degli imprenditori che lavorano in questi circuiti e di chi lavora fuori dal porto perché le merci arrivano e partono se c'è un tessuto economico ed imprenditoriale capace e bravo e questo lo abbiamo». A dirlo, questa mattina a margine del Salerno Boat Show, il presidente dell'AdSP Mar Tirreno Centrale, Andrea Annunziata. «Un dato importantissimo registrato dagli armatori di tutto il mondo è il fatto di aver dato al mercato mondiale il documento di pianificazione strategica accompagnato da circa mezzo miliardo di euro di investimenti che vengono dal Pnrr. Sono dati importantissimi per gli armatori perché significa modernizzare le nostre infrastrutture con un occhio, anzi due, alla tutela dell'ambiente. Questi dati - ha aggiunto hanno fatto sì che i mercati mondiali potessero credere nella portualità campana, di Salerno, di Napoli e di Castellammare per quanto riguarda la cantieristica anche lì ci sono trend di crescita, ci sono commesse importantissime, garantiamo il lavoro e speriamo in altre assunzioni e altro lavoro».