Salerno Boat Show, settima edizione: 150 le imbarcazioni a mare

«Questa è la sesta edizione più un anno zero, quindi in realtà siamo ad una settima edizione. Il Salerno Boat Show è diventato un brand che attira tanti espositori; quest'anno ci sono tantissimi stand, 150 imbarcazioni a mare. Il nostro obiettivo era ed è anche oggi, quello di avvicinare sempre di più le persone alla nautica da diporto. Quest'anno abbiamo registrato il 65% di presenze da transiti. In aggiunta alla crescita del 20% della nautica nostra stanziale, è cresciuta molto la presenza dei turisti che vengono a Salerno e al Marina d'Arechi utilizzando una imbarcazione anche di grandissime dimensioni che il Marina d'Arechi può accogliere. Abbiamo aperto anche una sede a Montecarlo quest'anno. Marina d'Arechi esprime qualità». Lo ha detto il presidente di Marina d'Arechi Agostino Gallozzi alla cerimonia di inaugurazione a Salerno, della sesta Salerno Boat Show, Parole di apprezzamento da parte del vicepresidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola che dice di un «appuntamento che non ha nulla da invidiare ad altri grandi eventi nazionali ». Secondo il consigliere regionale e presidente della IV Commissione (Urbanistica, Trasporti e Lavori Pubblici), Luca Cascone: «Il Salerno Boat Show è un salone nautico importante che cerca di portare anche sul nostro territorio tanti operatori del settore che è in grande ripresa per fortuna dopo un momento difficile avuto qualche anno fa». Il salone nautico sarà in programma anche il prossima fine settimana al Salerno port village dalle 10 alle 18 con ingresso libero. Sono 100 gli stand, oltre 100 i marchi rappresentati e 150 le imbarcazioni in esposizione, con la possibilità di effettuare le prove a mare nello splendido Golfo di Salerno. (