Un giovane è rimasto leggermente ferito la notte scorsa in un tentativo di rapina avvenuto la notte scorsa in Via Miliscola, a Pozzuoli, nell'area flegrea, nei pressi di un noto locale. Si trovava a bordo di un'autovettura insieme con due coetanei quando due banditi, giunti a bordo di una motocicletta e con il volto parzialmente coperto, hanno sfondato con il calcio di una pistola il finestrino situato dal lato della guida tentando di sottrargli un orologio Rolex. Tuttavia i delinquenti non sono riusciti a portar via l'orologio e hanno sparato un colpo in aria fuggendo. Si è trattato, ha accertato la polizia, di un colpo a salve. Il giovane si à recato in ospedale per le ferite provocate dalle schegge del finestrino ed è stato giudicato guaribile in 8 giorni.

Domenica 24 Giugno 2018, 13:15 - Ultimo aggiornamento: 24-06-2018 13:15

