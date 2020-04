Pozzuoli, vasto incendio sulla collina di Cigliano: a innescarlo il lancio di alcuni razzi

LEGGI ANCHE

POZZUOLI. Un vasto incendio sta interessando la collina di Cigliano a Pozzuoli tra la zona di via San Vito e quella di via Colonne di Cigliano. Sul posto ci sono due squadre dei Vigili del Fuoco della stazione di Monterusciello e un elicottero della Protezione Civile della Regione Campania che non sono ancora riusciti a domare le fiamme.I Vigili del Fuoco sono rimasti in zona a protezione delle abitazioni e di un ristorante che si trovano nei pressi dell'area oggetto dell'incendio.