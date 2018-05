Domenica 13 Maggio 2018, 21:00 - Ultimo aggiornamento: 13-05-2018 21:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si è accasciato sul terreno davanti ai suoi compagni di squadra, morendo pochi minuti dopo. Una tragica domenica quella vissuta tra le palazzine di via Curzio Malaparte, nel quartiere di Monterusciello, dove un 17enne ha perso la vita durante un partitella di calcio con agli amici del quartiere. Come ogni domenica dopo il pranzo, erano tutti pronti per scendere su quel campetto ricavato su un'area pubblica. G.C., queste le iniziali del suo nome, non sembrava avere alcun particolare problema. Poco dopo è crollato e i inutili sono stati i soccorsi del personale del 118 che a lungo ha provato a rianimare il 17enne. Sul posto anche la polizia del commissariato di piazza Italo Balbo e la municipale. Il ragazzino frequentava il terzo anno dell'istituto Pitagora nel rione Toiano. Disperata la madre, anch'essa accorsa sul campo di calcio nel giorno della sua «festa». Sono in corso accertamenti per stabilire la causa del decesso.