Pozzuoli: apre il nuovo parcheggio voluto dal sindaco Manzoni

Il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni ha disposto l’apertura di un nuovo parcheggio a sosta libera ad Arco Felice. Gli stalli sono stati realizzati nelle aree scoperte di pertinenza dell’Istituto comprensivo “4 Pergolesi”, in via Raimondo Annecchino e saranno fruibili per tutti gli automobilisti a partire da oggi e fino a domenica 11 settembre nei giorni di venerdì (dalle 18 alle 2 del mattino), di sabato, domenica e nei giorni festivi infrasettimanali (dalle 8 del mattino alle 2 del mattino successivo). In quest’area (dotata di un servizio di vigilanza tramite una società abilitata) non vi sarà alcuna limitazione oraria della sosta negli orari di apertura del parcheggio, ma sarà obbligatorio ritirare il proprio veicolo entro l’orario di chiusura (le 2 del mattino) per non incorrere nella rimozione forzata mediante carro attrezzi.

«Il provvedimento che ho assunto – dichiara il sindaco Manzoni – mira a decongestionare il traffico estivo del fine settimana e dei giorni festivi infrasettimanali nella zona di Arco Felice, particolarmente intenso in tutte le fasce orarie per la presenza di numerosi stabilimenti balneari ed altrettante attività di ristorazione o tempo libero, che generano un afflusso di veicoli tale da creare criticità all’intera viabilità cittadina. Ringrazio per la costruttiva e preziosa collaborazione la professoressa Francesca Coletta (dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “4 Pergolesi”) con cui abbiamo stipulato l’accordo di concessione temporanea dell’area dove sono stati realizzati gli stalli nonché tutti gli uffici comunali che hanno lavorato alla realizzazione di questo obiettivo».