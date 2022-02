Tentata estorsione in un centro scommesse di Pozzuoli. Più episodi sono al centro di un'inchiesta condotta dai carabinieri e coordinata dalla Procura della Repubblica che ha portato sotto accusa un uomo, gravemente indiziato di più tentativi di estorsione aggravati dal metodo mafioso, commessi nei confronti del titolare dell'attività e un già condannato in via definitiva per associazione di tipo mafioso poiché appartenente al clan di camorra Longobardi – Beneduce.