Violenze in piazza Bellini, il prefetto di Napoli Valentini: «Chi attacca le forze dell'ordine va punito»

«La prefettura chiede ai poliziotti di lavorare con ragionevolezza e collaborando sempre con tutti i cittadini. Ma chi attacca le forze dell'ordine deve essere perseguito». Queste le dichiarazioni del Prefetto di Napoli Marco Valentini in visita allo stabilimento Whirpool di via Argine che – incalzato dai giornalisti – ha commentato gli arresti effettuati in piazza Bellini la scorsa notte.



«Il nostro indirizzo di condotta è quello del buon senso e della collaborazione tra tutti ed è esattamente quello che fanno le nostre forze dell'ordine. I giovani hanno il diritto di vivere la città ed il lavoro della polizia è anche a garanzia della loro incolumità. In piazza Bellini ci sono stati molti contusi – tra gli agenti – con prognosi fino a 17 giorni, oltre a 5 volanti danneggiate. Tutto quello che ho detto prima, rispetto alla garanzia dei diritti vale sempre, ma