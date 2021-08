Procida, 57enne appena sbarcato esibisce documenti falsi: arrestato

Continuano i controlli dei carabinieri della compagnia di Ischia che nel periodo estivo stanno effettuando molteplici servizi volti al contrasto dei reati per fornire maggiore sicurezza ai cittadini ed ai turisti.

A Procida, i militari della locale stazione hanno arrestato per possesso di documenti falsi Vincenzo Maresca, 57enne del centro di Napoli, già noto alle forze dell’ordine. I carabinieri, che come di consueto sono impegnati nel porto per il monitoraggio del flusso turistico, hanno fermato l’uomo a bordo del suo scooter.

Il 57enne era sbarcato dal traghetto proveniente da Napoli e i militari hanno deciso di controllarlo. L’uomo ha fornito la sua carta di identità rilasciata dal comune di Procida ma i carabinieri hanno immediatamente constatato che il documento fosse falso. Arrestato, Maresca è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.