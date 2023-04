Professioni, Turi (commercialisti): «Giustizia, mediazione fondamentale»

«Abbiamo sempre creduto nella mediazione mettendo in campo professionisti specializzati e di grande esperienza con risultati lusinghieri per il nostro ordine professionale e particolarmente apprezzati dai cittadini. La riteniamo uno strumento prezioso a tutela dei cittadini improntato fortemente sui princìpi di equità e giustizia. La riforma Cartabia promuove fortemente lo strumento della mediazione civile prevedendo incentivi per chi partecipa e sanzioni per coloro che boicottano gli incontri di mediazione. Ritengo sia la strada giusta per snellire da un lato il carico nei Tribunali e dall’altro per garantire tempi certi a chi vuole far valere i propri diritti». Lo ha dichiarato Eraldo Turi, presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli, annunciando il convegno “La mediazione civile e le novità nella riforma del processo civile” promosso dall’Odcec Napoli che si terrà lunedì 17 aprile nella sede dell’Ordine in piazza dei Martiri 30 alle ore 15.



I commercialisti partenopei sono pronti alla sfida come sottolineato da Antonella La Porta, Consigliere delegato ADR Odcec Napoli: «Al fine di garantire la piena applicazione e gli elevati standard qualitativi del servizio di mediazione, stiamo provvedendo con celerità ad adeguare l’organizzazione alle linee guida previste dalla recentissima normativa in modo da farci trovare subito pronti a raccogliere le istanze». Secondo Riccardo Izzo, presidente della commissione nazionale ADR e presidente di Medì dell’Odcec Napoli, «la riforma prevede numerose novità ed importanti incentivi per la mediazione civile con lo scopo di ridurre drasticamente i processi lunghi e costosi.Tra le novità, i contenziosi con la pubblica amministrazione saranno gestiti in mediazione sotto il controllo della corte dei conti con sanzioni poste a carico degli amministratori pubblici che non partecipano alla mediazione correndo il rischio di sanzioni per danno erariale oltre alle sanzioni previste dalla normativa».

All’iniziativa parteciperanno Giovanna Greco (consigliere segretario Cndcec delegata Adr), Marco Marinaro (docente Giustizia sostenibile e Adr presso Luiss), Caterina Festa (commercialista accreditata presso il Ministero della Giustizia), Nora Capece (docente accreditato presso il Ministero della Giustizia) e Alfredo Serra (avvocato esperto in mediazione).