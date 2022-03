Scoperto nel napoletano proiettile risalente alla Seconda guerra mondiale

Mentre prosegue il conflitto russo-ucraino, in Campania emergono ancora reperti risalenti alla Seconda guerra Mondiale.

A Palma Campania i Carabinieri della stazione di Piazzolla di Nola sono intervenuti in via Isernia allertati dalla ditta che sta bonificando i lagni. All'interno del lagno quindici un proiettile di 30x7,5 centimetri di dimensioni, verosimilmente risalente all'ultimo conflitto mondiale. Durante i lavori di bonifica, l'area è stata isolata e messa in sicurezza. Sul posto i militari dell'Esercito italiano.