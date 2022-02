Pusher, borseggiatori e napoletani al centro dei controlli della polizia

Spaccio di sostanze stupefacenti, blitz in via Campegna a Napoli. In un’abitazione i poliziotti hanno rinvenuto 44 involucri contenenti 10 grammi circa di cocaina, una bustina con circa 9 grammi della stessa sostanza, un bilancino di precisione, un taglierino e diverso materiale per il confezionamento della droga. Non solo. Gli agenti hanno trovato, nascosti in un barattolo di plastica, altri 280 grammi circa di cocaina. In manette S.C., 62enne napoletano.

Al corso Umberto I all'angolo è stato rintracciato un borseggiatore: un 33enne algerino, trovato in possesso di un telefono cellulare di cui non ha saputo giustificare la provenienza. Per questi motivi, l'uomo è stato denunciato per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale, mentre il cellulare è stato sequestrato. Infine, gli agenti hanno effettuato un servizio straordinario di controllo a Frattaminore e, in particolare in piazza San Maurizio e piazza Atella, in via Giovanni XXIII, in via Turati e in via Cavalieri di Vittorio Veneto: nel corso dell’attività, sono state identificate 121 persone, di cui 26 con precedenti di polizia e controllati 77 veicoli.