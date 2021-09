Qualiano, incendia 300 chili di plastica in una vasca da bagno: 30enne arrestato

Arrestato un imprenditore agricolo 30enne, sorpreso dai carabinieri di Qualiano mentre dava alla fiamme tubi di plastica, utilizzati per l'irrigazione dei campi, all'interno di una vasca da bagno, in fondo di sua proprietà sito in via Ripuaria.

I militari, avendo visto la colonna di fumo nera da chilometri di distanza, sono intervenuti immediatamente e dopo aver domato il fuoco, hanno sequestrato l'intero agro, mentre l'imprenditore è stato arrestato per combustione illecita di rifiuti.