Scarti pericolosi, sequestro bis per l'officina non autorizzata

Officina già sequestrata nel 2018 prosegue l'attività senza autorizzazione. Lo scoprono i carabinieri, che denunciano due persone, di 58 e 61 anni, per violazione di sigilli, scarichi in fogna senza autorizzazione, abbandono di rifiuti non autorizzati, smaltimento illegale ed emissioni pericolose in atmosfera. In azione i militari della stazione di Qualiano e quelli Forestali della stazione di Pozzuoli, che hanno sorpreso i due uomini mentre lavoravano all’interno dell'officina meccanica, nonostante fosse stata già sottoposta a sequestro per violazioni dello stesso tipo.

APPROFONDIMENTI L'OPERAZIONE Ruba un'auto e aggredisce i miitari, 26enne arrestato dopo... L'INCHIESTA «La vendetta del boss. L'omicidio di Giuseppe... L'OPERAZIONE Droga e una pistola in casa, arrestato 55enne napoletano

Dai controlli dei carabinieri è emerso che l’attività continuava ad essere condotta senza le previste certificazioni sulle immissioni pericolose in atmosfera e che gli scarichi reflui industriali erano collegati abusivamente alla fogna. Assente anche il formulario per lo smaltimento degli scarti dei prodotti derivanti dall’attività di officina meccanica. Il locale - 120 metri quadrati circa - e le attrezzature del valore complessivo di 100mila euro sono stati sequestrati.