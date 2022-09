Racket al cantiere, scarcerato ras del clan Mallardo

Clan Mallardo, scarcerato Armando Palma, alias Armanduccio 29. Era stato arrestato lo scorso mese perché accusato di aver commesso un’estorsione aggravata dal metodo mafioso in un cantiere edile.

Palma, 51 anni, già condannato in passato per associazione di stampo mafioso, è tornato dunque in libertà. A deciderlo, per mancanza dei gravi indizi di colpevolezza, i giudici dell'ottava sezione del tribunale del Riesame.

Contro Palma, difeso dall'avvocato Luigi Poziello, c’erano le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Filippo Caracallo e la denuncia della persona offesa, che lo aveva anche riconosciuto in fotografia.