Racket delle pizzerie a Napoli, arrestati i due esattori del clan Contini

Minacce continue per costringerlo a pagare il pizzo. Parole ma anche fatti quelli messi in atto da due pregiudicati, contigui al clan Contini, nei confronti di un pizzaiolo di Napoli che, alla fine, ha deciso di denunciare tutto. C'è questo dietro l'arresto di Francesco Laezza e di Salvatore Sacco. Dallo scorso mese di giugno i due hanno iniziato a prendere di mira il titolare di una pizzeria del quartiere Vasto-Arenaccia. In una occasione hanno anche tentato di danneggiare la porta di ingresso: episodio che, grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza, ha consentito l'arresto dei due da parte della Squadra Mobile. Pretendevano il pagamento della tangente in occasione delle festività di Pasqua, Natale, Ferragosto.

La pizzeria era già in fase di chiusura quando le estorsioni sono iniziate: il titolare, che aveva già deciso di trasferirsi altrove, ha denunciato quanto stava accadendo alla polizia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA