Rapina al supermercato nel Napoletano, minacciata una cassiera

Malviventi scatenati nella serata di ieri a Marano. Una rapina si è consumata all'interno di un noto supermarket del territorio, il Decò di via Che Guevara. Ad agire, secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri della locale compagnia, sarebbe stato un solo uomo. Ha fatto irruzione nel negozio, qualche minuto prima della chiusura, riuscendo a farsi consegnare poche centinaia di euro, poco meno di 400, e dopo aver minacciato (non è ancora chiaro se abbia utilizzato un'arma) una delle cassiere. I militari dell'Arma di via Nuvoletta stanno acquisendo i filmati registrati dalle videocamere interne alla struttura commerciale. Il ladro è scappato a piedi, facendo perdere le proprie tracce. © RIPRODUZIONE RISERVATA