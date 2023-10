Napoli, rapina sventata dalla polizia in piazza Capuana

Nello scorso pomeriggio, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in piazza Capuana per la segnalazione di un tentativo di rapina. I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da un uomo che, indicando un soggetto, ha raccontato che lo stesso, poco prima, lo aveva strattonato e successivamente spinto nel tentativo di sottrargli la borsa che aveva tra le mani.

Gli operatori hanno raggiunto l’indagato che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi ma è stato bloccato. Pertanto, il 33enne del Marocco, irregolare sul territorio nazionale, è stato tratto in arresto per tentata rapina nonché denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.