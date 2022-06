Reddito di cittadinanza ai lavoratori stagionali, sì di De Luca al governo

Cinquecento euro in più al mese ai percettori del reddito di cittadinanza per chi decide di indossare i panni dello stagionale. La proposta arriva dal governatore della Campania Vincenzo De Luca, per far fronte all'emergenza manodopera nel settore dell'accoglienza. Gli stagionali mancano da Nord a Sud e i percettori del reddito preferiscono tenersi stretta la misura governativa. Mentre allo studio dei ministeri del Turismo, del Lavoro e...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati