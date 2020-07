Reddito di cittadinanza, i volontari di Piscinola si dedicano al quartiere: «Così lavoriamo per la città»

Il 65% del verde pubblico cittadino è nell’VIII Municipalità, ma non è curato da nessuno. Per questo motivo - e per riqualificare il territorio - sono scesi in piazza una decina di percettori del reddito di cittadinanza, messi insieme dall’associazione Napoli comune, nata da un idea del consigliere del parlamentino locale Rosario Palumbo, che si occupa di educazione civica e rispetto della natura.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Abbiamo già operato in diverse aree del nostro quartiere - afferma Palumbo - e abbiamo intenzione di proseguire. Siamo felici che questi ragazzi abbiano deciso di mettersi in gioco perché così dimostrano anche la loro volontà, di rendersi disponibili al lavoro e al sacrificio per la collettività. Ora proseguiremo nel corso di questa stagione estiva ma da settembre abbiamo intenzione di diventare un vero riferimento per il territorio. Ci occuperemo di attività culturali e sociali, con particolare attenzione agli allarmi generati dal bullismo e dalla violenza sulle donne. Siamo tutti pronti a rimboccarci le maniche per aiutare la nostra città a proiettarsi al futuro».